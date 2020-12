El 95% de las Mipymes no aguantaría un segundo cierre, advierte Acopi

Acopi, el gremio que reúne a las pequeñas y medianas empresas realizó un sondeo en el sector ante un eventual nuevo cierre por cuenta del aumento de contagios de Covid -19, y el 95% de sus afiliados respondió no tener la capacidad para enfrentar una nueva cuarentena obligatoria.

En ese sentido la presidente del gremio Rosmery Quintero, señaló que se debe evitar un retroceso en materia de recuperación económica imponiendo nuevamente restricciones como el pico y cedula para evitar aglomeraciones.

“Creo que corresponde que al ciudadano que no está laborando y no necesita moverse ponerle restricciones para su movilidad, el pico y cédula va a tener que retomarse para los festivos y fines de semana que es donde se ve mayor movilidad, esto seguramente afectará al comercio y al turismo local que se ha venido reactivando, pero es que no podemos permitir que se supere la capacidad hospitalaria y que volvamos a retroceder”, dijo la presidente del gremio.

De la misma manera, la dirigente señaló que para evitar aglomeraciones se propuso el adelanto de la prima para que la gente no saliera masivamente en la temporada de fin de año para hacer sus compras.

Según el gremio este año por cuenta de la pandemia, más de 20% de las microempresas formales desaparecerán y más del 15% de las pequeñas empresas perderán su mano de obra.

Cabe mencionar que tras el último informe del Producto Interno Bruto (PIB) que dio a conocer el Dane, el cual reportó un decrecimiento de 9%, el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal, dijo que las cuarentenas y cierres parciales que se generaron producto de la pandemia del covid-19 fue la causa principal de esta afectación del PIB. Para este, los cierres parciales de agosto terminaron de golpear la economía.