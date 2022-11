El consejo de exitoso empresario para que los colombianos no pierdan plata

Actualmente, Colombia se encuentra envuelto en un escenario de alta inflación, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en el mes de octubre, de manera anualizada, está en el 12.22%, una cifra que no se veía desde hace más de 23 años.

Para el Banco de la República "el aumento de la inflación es el resultado de la confluencia de múltiples fenómenos, entre los cuales se destacan choques de costos externos e internos históricamente altos y unos niveles de demanda dinámicos.".

Además las tasas de interés están disparas en el país. Actualmente llegó a 11%, cifras que no se veían desde hace 21 años.

En medio de este panorama económico de Colombia, que muchos expertos califican como preocupante aunque señalan que también se debe a factores externos, muchos colombianos tienen incertidumbre sobre qué hacer con su dinero.

Teniendo en cuenta este panorama, Christian Daes Abuchaibe, empresario colombiano presidente de Tecnoglass, dio un consejo a todos los colombianos.

Muchos consideran valioso el consejo y concepto de Daes dado que él es la cabeza de una empresa líder en la fabricación de vidrio arquitectónico y productos de aluminio para la industria mundial de la construcción en los ámbitos comercial y residencia que exporta a más de 25 países a nivel mundial.

En ese sentido, el exitoso empresario recomendó no endeudarse en estos momentos: "Yo acostumbro a no dar consejo pero debo decir algo hoy. ESTE NO ES EL MOMENTO PARA ENDEUDARSE Pd. si lo puede evitar, evítelo".