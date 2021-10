El director de la Dian pide declararse impedido en procesos de normalización de activos

Tras aparecer en el reciente escándalo de evasión de impuestos en los denominados Pandora Papers, el director de la Dian, Lisandro Junco, radicó el pasado 05 de octubre, ante el Ministerio de Hacienda, una solicitud de impedimento en los procesos de normalización de activos que ejecuta la entidad.

De aceptarse esta petición, por parte del ministro José Manuel Restrepo, se deberá designar un “Director General ad hoc”, para que sea quien tome las decisiones competentes en medio de estos procesos de normalización de activos.

En medio del debate de control político al que fue citado el funcionario en el Congreso, señaló que "aquí venimos a mostrar con pruebas y no con suposiciones mi conducta y mi actuar, desde hace mucho desde la Dian hemos venido trabajando en la detección de activos en el exterior, hemos detectado más de seis mil colombianos que no han declarado sus bienes que no tienen en el exterior".

"Tenemos un excedente de 3.3 billones de pesos de meta, lo que significa que hemos hecho la tarea de detectar bienes en el exterior ", agregó.

Es de mencionar que la investigación Pandora Papers reveló que el actual Director de la Dian creó una sociedad en Delaware (Estados Unidos) y que tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubai.

En su momento, el director de la Dian se defendió y argumentó, a través de un comunicado, que la compañía estaba correctamente declarada en el formulario F160 de activos en el exterior.

Según Junco, la empresa fue constituida en el estado ubicado en el Atlántico Medio de los Estados Unidos, aunque tiempo después, la trasladó a Florida. Junco además aseguró que Cyber Security System es 50% de él y 50% de su esposa, por lo que en su declaración sólo podía relacionar su participación en ella.