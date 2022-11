El dólar sigue subiendo: llega a cotizarse a precio máximo de $5.038

"Es fácil demostrar con números y con datos que la moneda colombiana, al menos en Suramérica, es la más desvalorizada hasta el día de ayer (1 de noviembre), con una devaluación entre el 28% y el 18%, solo en ese tramo de tiempo y, puntualmente, porque los inversores tienen muchas dudas mayoritariamente cuando el presidente Gustavo Petro hace algunos anuncios que generan mucha incertidumbre y preocupación", señaló Jácome.

Por otro lado, el mercado también está a la expectativa sobre la decisión del Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), acerca de la política monetaria. En el caso de la tasa de interés, que el indicador aumente 75 puntos básicos; sin embargo, el CEO de Fénix Valor dijo que ya el mercado lo ha descontado.

"Lo de las tasas de interés no es algo nuevo. Los mercados tienen una facultad y es que nunca esperan que las cosas ocurran, los mercados reaccionan anticipadamente y si eventualmente no ocurre eso pues hay una corrección; entonces que EE.UU. en este mes de noviembre vuelva a subir las tasas es algo que ya está descontado y se ha materializado en divisas, en bonos, acciones y no es algo nuevo para nadie", señaló el analista.