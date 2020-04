El drama de los adultos mayores que viven del pago de arriendos y que ahora no reciben

Si bien son muchos los inquilinos que no han podido cumplir con el pago de los arriendos a propósito del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno y que ocasionó que perdieran sus empleos, que sus ingresos disminuyeran o que sus negocios no están produciendo, también está el drama de quienes derivan su sustento del pago de estos cánones.

De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, el 85% de los hogares que reciben arriendos están en los estratos 1,2 y 3 y en su mayoría son personas de la tercera edad que no tienen una pensión.

Ese es el caso de doña Elsa Galeano, quién aseguró que en este momento no tiene un sustento fijo por cuenta de la emergencia sanitaria.

“Tengo una casa y vivo del arriendo de dos apartamentos. Cuando inició la cuarentena, los inquilinos me entregaron la vivienda y me quedé en este momento sin ingresos. Sin embargo, llegan los recibos del agua, la luz y el gas y así sean pagos mínimos debe uno estar al día", dijo.

La mujer agregó que "siempre se habla a favor de quienes pagan el arriendo y no pueden, pero no se tiene en cuenta a quienes vivimos de ello”, dijo .

Entre tanto, doña Ana Berta González, una mujer de 70 años quien tiene su casa al norte de Bogotá y vive de los arriendos que recibe, habló del drama que ha sido para ella esta emergencia.

“ Mis inquilinos no me han podido pagar porque viven del día a día, dicen que no tienen ingresos y yo quedé igual sin plata para poder comprar mis medicamentos, para ir a mis citas médicas. Soy una persona de la tercera edad que vivo solo de lo que recibo por el pago de los arriendos, no tengo ningún otro ingreso”, narró.

Otra de las afectadas es la señora Margarita Castillo, también aseguró que es muy angustiante saber que no está recibiendo ingresos por el arriendo de sus inmuebles.

“Tengo dos apartamentos en arriendo. En este momento no me han podido pagar y esas son mis únicas entradas. Me he visto bastante afectada, los servicios los han cancelado unos de los inquilinos y otros no. El Gobierno ha hablado sobre beneficios pero para los inquilinos, pero para los que arrendamos no hay soluciones", aseguró.