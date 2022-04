El evento que reunirá a la industria del comercio electrónico en Colombia

El comercio electrónico en Colombia ha mantenido el dinamismo positivo que experimentó en el 2020, cuando gran parte de las actividades cotidianas, entre ellas las compras, migraron a la virtualidad y fue necesario reforzar este canal.

Es así como en pleno 2022 la confianza de los consumidores en las transacciones digitales se ha incrementado y ha permitido sostener el crecimiento de un mercado que tiene grandes oportunidades de seguir posicionándose en el país.

Prueba de esto son las recientes cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que revelan que la tasa de penetración de internet hoy a nivel local es del 75%, ubicándose por encima del promedio en Latam; de hecho, se calcula que el 50 % de los colombianos están comprando de forma online. En la práctica, solo en el 2021, el país presentó un aumento de 86% de nuevos compradores digitales, figurando como uno de los más potenciales jugadores del ecosistema e-Commerce del mundo.

Otros datos de la CCCE, confirman que esta industria registró ventas récord en el 2021 a nivel nacional por más de $40 billones, presentando un crecimiento histórico del 40% frente a los últimos seis años. Precisamente, su participación fue tan relevante, que la facturación del comercio online el año pasado alcanzó el 3,6% del PIB.

Con el objetivo de dar a conocer las principales novedades del mundo del comercio electrónico y reunir a los más grandes referentes del sector en Colombia y la región, regresa el FIVE Festival, que en su segunda edición contará con los principales exponentes del e-Commerce y el Dropshipping del país y Latam, y donde se presentarán los avances y las nuevas tendencias de los cinco elementos clave de este ecosistema: plataformas tecnológicas; marketing digital; proveedores, mayoristas, fabricantes e importadores; logística para el transporte de envíos; y Networking, un espacio para conectar con los mejores mentores, socios y aliados estratégicos de la industria.

¿Cuándo se realizará el FIVE Festival?

El evento se realizará el próximo viernes 22 de abril en el Jardín Botánico de Medellín, se proyecta que lleguen más de 1.500 personas, quienes tendrán la oportunidad de conocer las propuestas más revolucionarias y novedosas de las distintas marcas que conforman esta industria, así como aprender más acerca de este mercado con speakers de talla mundial.

¿Quiénes son los conferencistas?

En el listado de conferencistas figuran Carolina Durán, ex secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá; Juan Felipe Corredor, jefe de supervisión de Kiwibot, la empresa colombiana que creó los primeros robots del mundo para hacer domicilios de última milla; y Andrea Liévano, fundadora de PR para Todos y una de las once mujeres más influyentes del sector de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones, según Women to Watch 2021. Igualmente, Manuela Villegas, CEO de Si Señor Agencia, quien además fue Top Voice de LinkedIn 2018-2019 y Women to Watch 2020; y Tiago Rojas, Co-fundador de 3Pod y referente en Dropshipping; entre otros.

A través de sus intervenciones, estos expertos compartirán sus experiencias con el comercio electrónico y entregarán estrategias eficaces para posicionarse en este mercado.

Bajo la temática Dropshipping All Star, esta versión del FIVE Festival también será el punto de encuentro de los distintos actores que interactúan con la industria. Por ejemplo, en el módulo de Plataformas, los asistentes encontrarán a Triidy, Dropi, Vendelo y Grupo Effi. Contará también con la presencia de plataformas de pagos como EpayCo y Payments Way. Para la sección de Logística tendrá a Coordinadora y Servientrega. En el área de Proveedores se podrá ver a Adriantex, Zabal, Club Go People, Texpo Ideas y Sicommerce. Finalmente, además se hablará sobre la tendencia creciente del pago en criptomonedas.

Además, durante el encuentro, se realizarán varias actividades como testing de productos nuevos en donde los expositores, proveedores y bodegas invitadas expondrán las soluciones que mandan la parada en el mercado.