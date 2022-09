El jalón de orejas de la Superfinanciera a las aseguradoras por costos de intermediación del SOAT

El superintendente financiero, Jorge Castaño le hizo un llamado de atención al sector asegurador frente a los gastos de intermediación y comercialización del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

En medio de la convención internacional de seguros que se lleva a cabo en Cartagena, Castaño les pidió revisar los gastos de intermediación para comercializar este seguro obligatorio.

“Les pedimos que se revisen los gastos de intermediación para la comercialización del SOAT y su oferta de productos y servicios, no queremos seguir viendo ni restricciones en la oferta en algunas categorías particulares o en algunas regiones del país”, dijo Castaño.

El Superfinanciero llamó la atención sobre algunas regiones del país donde no se comercializa el SOAT: “ No es fácil vender un SOAT, pero esta no es la realidad en todas las ciudades del país , ya que hay algunas regiones donde no hay intermediarios o no se tiene acceso a internet , y es allí donde buscamos las garantías para que todas las personas puedan acceder a este seguro”.

Así mismo señaló que la sostenibilidad de este seguro obligatorio que está atravesando una crisis, también se da por la capacidad de poner esos seguros de la manera más barata posible.

Por otro lado el funcionario llamó la atención por el aumento de las demandas de los consumidores del sector: “También les solicitamos trabajar para disminuir la demandas que estamos viendo por parte de los consumidores financieros, no puede ser que esos números de demandas estén aumentando por lo que el llamado es a tener una satisfacción frente a las expectativas de los consumidores”.

Según Castaño, la categoría que más ha crecido en el número de demandas por parte de los consumidores está relacionada con la industria aseguradora, donde se reciben cerca de 80 quejas al mes.

“El principal motivo de reclamación es que no se está cumpliendo con las expectativas del consumidor financiero en términos de la cobertura o en términos del pago del siniestro”, puntualizó.