El país necesita con urgencia una reforma laboral: Gremios ante alza en desempleo

Luego de que el Dane revelara que el 2020 arrancó con un incremento en el desempleo, algunos gremios de la producción señalaron que la cifra del 13% en este indicador demuestra que el país requiere de manera urgente una reforma laboral.

Según la presidente de Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero,"necesitamos una reforma laboral que el país está requiriendo a gritos. El sector productivo tiene que ser mucho más eficiente y uno de los caminos es precisamente a través de la reconversión tecnológica, camino que ha comenzado a recorrer nuestro segmento y hay una propuesta muy puntual en materia de compras públicas que esperemos de resultado”.

Para la dirigente gremial, el aumento del desempleo está ligado a los altos costos salariales y a la falta de demanda. Para Quintero, “estos resultados nos tienen preocupados. Hay dos razones que lo pueden explicar: una son las ventas pues no sentimos en el mercado nuestro el incremento de la demanda para las inversiones y, por otro lado, no va a dejar de ser importante los altos costos salariales y no salariales”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, señaló que “hay que revisar las cifras con gran profundidad, yendo a sectores específicos y a regiones también por cuanto en la actividad agropecuaria colombiana y sectores que, por el contrario, vienen demandando más mano de obra que no se encuentra disponible en algunas zonas”.

Igualmente, precisó que es necesario iniciar la discusión de la reforma laboral, debido a que “se debe abrir la discusión nacional sobre el tema del régimen laboral para ver cómo ayudamos más en el tema del empleo pero también a combatir la informalidad laboral en el campo es del 86%”.