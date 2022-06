El próximo presidente debe garantizar la generación de empleo: Mipymes

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aseguró que el próximo Gobierno deberá garantizar una mejor calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

El gremio de las Mipymes mencionó que “las 12 seccionales representadas en Acopi, seremos respetuosas y propositivas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual incidirá en las regiones para que las mismas se fortalezcan, permitiendo un mejor desempeño del país en su crecimiento económico y social”.

Al respecto, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, manifestó que “como organización gremial, que representa los intereses del sector empresarial y que propende por su desarrollo, estaremos a disposición de trabajar propuestas con la persona que resulte elegida el próximo 19 de junio”.

“Nuestro interés es promover que las Mipymes crezcan de manera sostenible, se formalicen, logren nuevos mercados en el ámbito nacional e internacional, entre otros aspectos de relevancia que permitan recuperar y mantener el empleo”, agregó.

Asimismo, dijo que “a solo cuatro días de producirse la jornada electoral que definirá al próximo presidente de la República, nuestro gremio mantiene su compromiso de trabajar con la institucionalidad independiente de quien asuma el gobierno del país”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, señaló que “el próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de asegurar las condiciones para que Colombia mantenga las tendencias de crecimiento, generación de empleo, recuperación de las finanzas públicas”.

“Los ciudadanos debemos exigir a los dos candidatos que digan hoy que respetan los resultados del domingo, aún si no son ellos los ganadores y no solo eso, deben desde ya rechazar cualquier intento de generar violencia en caso de que no gane uno u otro”, indicó.

Mac Master concluyó que “son totalmente inaceptables las insinuaciones de un estallido social peor que el del año pasado” en caso de que no gane un candidato”.