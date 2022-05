El trabajo informal en Colombia y la falta de seguridad social

Los trabajadores informales están ubicados en diferentes sectores de Bogotá. Trabajadores que por más de 40 años han laborado en las calles, bajo sol, o lluvia.

“Yo antes vendía libros y ahora vendo artesanías; yo las comercializo y mi hermano es quien las hace. Trabajar de manera informal es difícil, yo por ejemplo, no tengo ni seguro, no devengo un sueldo permanente. Nosotros el día que no vendemos, no tenemos ganancias y si no hay ganancias, entonces no hay para la comida, no hay para el arriendo, no hay para los servicios”, dijo uno de los vendedores ubicados en la carrera séptima.

A los trabajadores informales no les imponen horarios, pero los cumplen. A más tardar a las ocho de la mañana se les ve sacando sus mercancías, acomodando, sonriendo a cada transeúnte. No han sido días fáciles, sin embargo, ahí están.

“Las ventas están muy bajas, no sé qué es lo que pasa. Ha habido días duros, pero seguimos guerreando, no hay otra opción”, dijo una mujer.

Mientras en junio y diciembre miles de colombianos reciben sus primas laborales, los trabajadores informales hacen cuentas para saber si lo que se ganan diariamente les alcanza para pagar las cuentas.

“Pues la verdad no estoy acostumbrado a eso, toda la vida he sido trabajador informal. No sé qué es una prima, no sé qué es un sueldo fijo; aquí es lo que uno haga en el día a día, en el rebusque diario”, manifestó otro trabajador.

Y agregó “sacando los costos de la mercancía, uno se gana veinte o treinta mil pesos diariamente. La jornada es extensa, yo trabajo desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche”.

Aun con las ventas no tan buenas, estos tiempos para los trabajadores informales, han sido mejores en comparación con otras épocas.

“Antes nos tocaba correr y escondernos porque muchas veces nos quitaban la mercancía; corríamos a recoger lo que teníamos y nos íbamos, pero en este momento no tenemos esos problemas, pienso que es porque está Claudia López, pero cuando se vaya va a ser el problema nuevamente”, relató una ciudadana.

De acuerdo con el Dane, hasta el pasado mes de diciembre en Colombia se reportó una población ocupada de 11'454.000. De estas personas, 5'595.000 trabajan en la informalidad.