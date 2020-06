Empleados de Jorge Rausch le reclaman y piden que dé la cara por sus despidos

En el mismo sentido, también se advirtió que la licencia no remunerada que les impuso Rausch desde que se inició la pandemia no tiene efectos legales porque no hay un paz y salvo entre ellos y la empresa.

Ante la crisis que varios de ellos están viviendo en medio de la cuarentena, le han pedido a Jorge Rausch que “dé la cara” y les diga cuál es su situación laboral.