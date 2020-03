Empleados no podrán ser obligados a tomar licencias no remuneradas: Gobierno

El Ministerio del Trabajo emitió la circular número 27, en la que se establecen los lineamientos sobre el procedimiento que se debe llevar al cabo para que los trabajadores puedan tomar una licencia no remunerada.

En el documento se indica que los empleadores no pueden obligar a sus empleados a acogerse a esta medida si no están de acuerdo, pues la normativa establece que solamente el trabajador puede solicitar una licencia no remunerada.

El jefe del Ministerio de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo en diálogo con RCN Radio que esta circular busca “prevenir abusos derivados de la coacción, que podrían ejercer algunos empleadores para que sus trabajadores procedan a la firma de licencias no remuneradas”.

El alto funcionario advirtió que la Inspección de Vigilancia y Control (IVC) está facultados para imponer sanciones para quienes incumplan las normas laborales.

Igualmente, afirmó que el Gobierno nacional está "haciendo esfuerzos enormes para tratar de conseguir recursos para financiar nómina a las empresas para que por favor mantengamos los puestos de trabajo, pero no utilicemos estas prácticas".

Adicionalmente, hizo un llamado a los empresarios para que sean protectores del empleo y solidarios con sus colaboradores mientras se supera esta situación.