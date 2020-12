Emprendimiento le apuesta a fabricar zapatos a base de piña, champiñón o cactus

Apostarle a la calidad y las piezas únicas mediante un concepto artesanal es la propuesta de Argento y Bourbon, un emprendimiento colombiano que produce zapatos personalizados, aunque al mismo tiempo incluye la sostenibilidad en cada uno de sus procesos.

De acuerdo con Camilo Sarmiento, presidente de Argento y Bourbon, "creemos que al producir zapatos personalizados minimizamos el desperdicio pues solo usamos los recursos que ya sabemos se venderán, minimizamos el consumo de recursos naturales y disminuimos la contaminación al no sobre transportar ni sobre almacenar".

Uno de los procesos que más llama la atención es 'Patina', que hace referencia al look que obtienen algunos materiales después de su uso, haciéndolos ver 'envejecidos', "pero para los apasionados del cuero es mucho más que eso, nosotros consideramos que les da experiencia, historia, valor en resumen, les da vida", recuerda Sarmiento.

Los cueros artesanales utilizan técnicas tradicionales de origen europeo, "con las cuales pintamos en un proceso de hasta 18 etapas cada pieza de cuero, para después sellarlo y protegerlo, inmortalizando una obra de arte".

Este emprendimiento ha desarrollado el concepto de 'Vegan Leather', que consiste en hacer pruebas de producción de calzado de alta calidad con cueros veganos que provienen de fibras naturales a base de piña, champiñón o cáctus.

"Esto abre la ventana a un nuevo mundo de posibilidades y de personas que les gusta el look y la sensación del cuero, pero no comparten la idea de utilizar productos derivados de animales, con los cueros veganos queremos llenar de posibilidades al consumidor moderno, al consumidor sensible y responsable".

Finalmente, Camilo Sarmiento detalló que "el cuero es un material noble y maravilloso, que se puede enriquecer con toda la experticia de los artesanos para construir todo tipo de piezas. Desde artículos de decoración, marroquinería o para tu casa".