Emprender ha sido una de las apuestas de las nuevas generaciones para salir del esquema que por años se venía trabajando. Y es que, generar estrategias en las que pueda desarrollar ideas ingeniosas y con gran impacto en la sociedad son el lema de aquellos que se arriesgaron a buscar un nuevo camino laboral.

En diálogo con RCN Radio, Adrián Castañeda, emprendedor colombiano y fundador de la escuela de idiomas Baselang, comenta como inició su carrera por el mundo del emprendimiento desde su juventud, cuando decidió que quería ser parte de un proceso de creación de estilo de vida y empresas.

"Mi camino en el emprendimiento empieza de un serio problema de autoridad que tengo. Desde muy joven me di cuenta que ser empleado no era para mi, porque no me gusta que me digan qué hacer, entonces supe desde los 16 años que mi opción era montar mi propia empresa y desde ahí me preparé para eso, pero la necesidad fue la que me llevó a emprender, para sacar mi familia adelante", menciona.

Lea además: Días libres ilimitados para sus empleados, iniciativa a la que le apuestan algunas empresas

Por eso, para Castañeda el emprender debe ser un propósito que salga de la necesidad o la falta de algo y con ello, se inicia el proceso.

"Después que empecé a emprender ya no hubo marcha atrás, me enamoré de esto. Me parece mágico como de una idea puede montar empresas rentables, dar empleo, entre otros", relata.