Empresarios Mipyme: el 42 % han tenido que acudir a créditos para subsistir

Una reciente encuesta del gremio que agrupa las pequeñas y medianas empresas (Acopi), señaló que el 42% de los empresarios Mipyme solicitó un crédito al sistema financiero para poder subsistir por cuenta de la crisis que desató la pandemia.

El análisis destacó que solo el 48% de esas solicitudes fueron aprobadas y de estas el 80% tuvo un período de gracia de 1 a 3 meses.

Según la encuesta del gremio, al 52% de estas pequeñas empresas no les fue aprobado el crédito por razones como disminución de las ventas y utilidades de la empresa por la cuarentena (33%), no tener las garantías suficientes para acceder al crédito (20%), baja capacidad de endeudamiento (20%) y por no cumplir con los requisitos pedidos por la entidad financiera (7%).

Entre tanto, el 20% de las Mipyme manifestaron que hubo otras razones como que el banco ya no tenía recursos o no les dio respuesta del porque no fueron aprobados estos dineros.

Dentro de las dificultades encontradas por los empresarios para obtener un crédito, se destacan "la cantidad de documentos requeridos (39%), el tiempo de espera en la aprobación del crédito (25%), aprobación de un valor menor al solicitado, requisitos imposibles de cumplir, falta de historial crediticio, no desembolsos a tiempo, disminución de ventas".

De otro lado, una reciente encuesta realizada por la empresa de recursos humanos ManpowerGroup, reveló que las expectativas de los empresarios para contratar personal en lo que resta del año se redujeron en un 10% , mientras que el 20% de los mismos prevé una disminución de la nómina y un 67% señaló que todo permanecerá igual.

Desde la perspectiva de los tamaños de empresas, los microempresarios reportan la expectativa de contratación más baja con un -17%, mientras que las expectativas se sitúan en -11% y -2% para las empresas pequeñas y medianas, respectivamente.