Empresas que fabrican tapabocas en Colombia anunciaron cierres

Decenas de empresas nacionales que se dedican a la fabricación de tapabocas están en riesgo de cerrar, debido a las importaciones de ese producto en medio de la propagación de coronavirus y que está afectando ese sector.

El gerente de Inversiones Tecnográficas ITG Bioseguridad, Giovany Algarra, denunció la crítica situación que vive esa y muchas otras empresas, mientras llamaron la atención del Gobierno para que regule la entrada al país de ese productos, que afectan la producción nacional.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la forma en la que está tratando a las empresas que hicieron reingeniería y cambiaron el modelo de negocio por cuenta de la pandemia”, sostuvo.

Lea también: Traslado pensional le costará a las arcas de la Nación $57 billones, advierte Minhacienda

El vocero de la industria de los tapabocas en el país, destacó que a pesar de los altos costos de fabricación y de los bajos márgenes de ganancia, el producto nacional se vende con un precio igual e inclusive menor, con altos estándares de calidad que en muchos casos los importados no cumplen.

“En estos tres meses nos hemos dado la pela y hemos garantizado las nóminas, pero de seguir como vamos pagando retención en la fuente, IVA de las telas, IVA del lugar de funcionamiento, nos veremos abocados al cierre de nuestras empresas y esto aumentaría los índices de desempleo”, manifestó.

Agregó que "llegó la hora de que el Gobierno cierre las importaciones que no generan empleo o les ponga aranceles. Los importadores traen tapabocas de baja calidad, no pagan aranceles, ni arriendos, no asumen responsabilidades como pago de EPS, aportes a pensiones, SENA y fondos de solidaridad, en una evidente competencia desleal” dijo Giovanny Algarra.

El representante de ese gremio destacó que las empresas nacionales se han visto sometidas a cumplir con unos estándares de calidad, cosa que no le exigen a los productos importados que están legando al país.

“Nosotros podemos garantizar la calidad por el grosor del tapabocas, la calidad del filtro que usamos que en nada se parece al papel que usan los importado. Hacemos prueba de agua, prueba de viento sobre una llama y prueba de rocío o spray, para entregar un elemento confiable y bioseguro para el autocuidado”, indicó.

Lea además: Gobierno prevé que el pico de la pandemia llegará en agosto

El directivo sostuvo que esperan que el Gobierno Nacional muestre que tiene un interés real en el proceso de reactivación y estabilización de la economía y tienda la mano a la industria nacional.

“Hacemos una inversión por encima de los 8 mil millones de pesos además de las materias primas, para producir 1 millón de tapabocas termosellados de 3 capas diariamente. Necesitamos hacer turnos de 8 horas con 80 personas, son 240 personas, empleamos 30 personas para el área administrativa, sumemos los empleos indirectos y facilmente pueden ser 1.000 personas entre productores de alambre, caucho, cajas, transporte, quienes se quedarían sin un sustento”, relató.

Finalmente, el vocero de ese sector concluyó que el Gobierno debe tomar acciones contundentes como el desmonte del IVA para la fabricación de esos elementos.

“Necesitamos que los pedidos de las empresas estatales y entes gubernamentales sean diferidos a 8 meses o entregas mes a mes, porque las cantidades exigidas no van a ser utilizadas en un mismo periodo de tiempo... además el Invima debe encargarse de verificar que las empresas registradas sean fabricantes y que se suban al SECOP II todos los pedidos de tapabocas para que sean públicos, así se escoge por precio y tiempos con fábricas avaladas”, puntualizó.