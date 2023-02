Buscar trabajo en Colombia es un tema que cada vez es más complicado, por lo que muchas personas prefieren buscar algunas oportunidades en el exterior para tener un mejor sueldo y mejorar su calidad de vida.

Según la última cifra entregada por el Dane, el desempleo en diciembre llegó a 10,3 %, número que preocupó a cientos de jóvenes y adultos que prefieren buscar en el exterior algunos empleos que ofrecen las potencias mundiales.

Ante esto, la fundación Danny (Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth) anunció una convocatoria con vacantes para 1.000 colombianos.

Las ofertas se dividen en cuatro ofertas de la siguiente manera:

Trabaja y viaja en Estados Unidos

Por medio de este programa, las personas tendrán la oportunidad de viajar y conocer diferentes lugares de Estados Unidos, mientras descubren su trabajo ideal.

Los interesados deben ser estudiantes entre 18 y 28 años, que tengan un nivel de inglés básico - intermedio. El salario es de $11 a $18 dólares por hora y la jornada laboral sería de 35 a 42 horas por semana, dependiendo la oferta.

Para este programa hay 300 vacantes.