En Colombia no hay empleo porque la economía no está diversificada: experto

El experto dijo que los empresarios en Colombia "no han tenido la visión de diversificar la economía. No podemos seguir en un modelo minero exportador que no genera empleo, en un modelo rentista que no diversifica la economía", mientras reiteró que "en Colombia no se genera el empleo porque la economía no está diversificada".

El exsecretario de Hacienda de Bogotá dijo que es importante pensar "en modificar las condiciones del modelo (económico) y bajo esas condiciones empecemos a mirar cómo se contratan personas".

Cuestionó que "si usted no le da poder de compra a los trabajadores, ¿Quién compra?".

Consulte aquí: Invima dará autorización temporal y condicional a vacunas contra la covid en Colombia

El experto también se refirió a las negociaciones que se no llegaron a ningún acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios para definir el aumento del salario mínimo para el 2021.

En ese sentido, dijo que "es muy difícil que no vaya a ser por decreto (el aumento) porque la distancia entre trabajadores y empresarios es muy alta. Lo que se le sugiere al Gobierno es que no vaya a pensar en un ajuste precario y es importante que las personas tengan poder de compra".

Finalmente, recordó que las empresas pueden tener recursos "pero si no tienen quién les compre, ¿A quién le van a vender? Por eso, hay que pensar en aumentar un poco más que ese precario 2% que proponen los gremios".