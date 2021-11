En ofrecimiento de los Gilinski a Nutresa no habría ''toma hostil de la compañía'': BVC

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, despejó las dudas que hay sobre la oferta de los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski para adquirir parte de la multinacional Nutresa.

El directivo dio su punto de vista frente al ofrecimiento y explicó si este puede tomarse como una figura de Hostal Takeover (toma hostil de una compañía). Según Córdoba, cualquier persona puede comprar acciones de una empresa que esté inscrita en cualquier bolsa de valores del mundo.

''Los diferentes mercados tienen reglas similares para que cuando un grupo de personas relacionadas quiere comprar un paquete importante de acciones eso se haga público y transparente a todos los participantes para que tengan esa información'', indicó.

También dio a conocer que en el caso de Colombia este porcentaje es del 25 %, pero si va a exceder el mismo, tiene que hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA), o si va a adquirir control (o sea que va a comprar más del 50%) es obligatorio hacer una OPA.

Ante si esta oferta es una figura de ''toma hostil de la compañía'' el alto directivo manifestó: ''Coloquialmente se conoce como hostil una OPA que no es acordada con un grupo de accionistas. En Colombia hemos tenido muchas OPA´s donde comprador y vendedor se pusieron de acuerdo en la venta de un paquete accionario (25% o más) de la participación de la compañía y de ahí es que se tiene que hacer una oferta publica''.

Córdoba resaltó que en este caso no hay ese acuerdo y que simplemente el ofrecimiento de los Gilinski estaría diciéndole al Grupo Nutresa que tienen la intención de adquirir como mínimo 50.1 % y máximo el 62.5% de esta compañía y que lo quien hacer a través del mecanismo público que ofrece mayores garantías.

seguidamente, aseguró que por lo que no hay un acuerdo previo se está calificando como ''hostil'' pero es porque simplemente no hay un conciliación previa con un grupo de vendedores.

''La normatividad en Colombia tiene unos términos que son de plazos máximos, si en este momento se radicara la OPA, la Superintendencia tendría cinco días para revisar toda la documentación y tener claridad de si está todo en regla o no, si es así, autorizarían que se realice y posteriormente el potencial comprador tiene un plazo de 10 días para hacer un anuncio público donde estaría el detalle de las condiciones con la que se haría la adquisición. La normatividad da un plazo mínimo de 10 y máximo de 30 días hábiles para la entrega de ofertas''.

Este anuncio se fijaría a partir de qué día empieza a correr el periodo que se establezca en ese proceso y al cierre de este tiempo quienes quieran participar tienen que entregar su intención de vender el día límite que se establece en el aviso.

''La Bolsa hace la relación de quienes se presentaron y cumplieron las condiciones de la OPA, se procede a la adjudicación y a la liquidación de la operación, si no se cumplen los requerimientos esta se declararía no exitosa en el sentido de que no se cumplen la condiciones mínimas y todo continuaría como estaba inicialmente''.

Finalmente, el funcionario dejó claro que cualquiera que tenga acciones en la compañía está en igualdad de condiciones y tiene básicamente dos opciones, participar o no participar en la OPA en el lado de venta.