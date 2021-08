En un escenario realista la tributaria solo recaudaría $10 billones: Mauricio Cárdenas 

En el foro ¿Qué viene para Colombia en materia económica, política y social? desarrollado por Skandia, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que en un escenario realista, la nueva reforma tributaria solo recaudaría $10 billones y no $15,2 billones como lo asegura el Gobierno Nacional.

El exministro señaló que “una reforma tributaria tiene por lo general dos componentes, el real, del que se puede esperar ingresos con cierta exactitud, como la modificación de las tarifas y de la base gravable, entonces se hace el cálculo y se sabe cuánto me dan de ingresos. Ese paquete en esta reforma vale $10 billones”.

“Pero las reformas tributarias tienen unos elementos más aspiracionales, más de pauta y guía que no se pueden cuantificar con la misma precisión, y que, se ponen allí casi que como un reto más, que como una realidad asegurada. En ese aspecto, hay $5 billones que son de la mejor gestión de la Dian, de la lucha contra la evasión y el contrabando”, aseguró Cárdenas.

En esa misma línea dijo que “entonces, lo real y concreto son los $10 billones, los otros $5 billones son una expectativa, deseo, ilusión, una meta, pero en esta reforma no se aseguran. No quiere decir que no sea importante, por el contrario, soy de la teoría que piensa que ahí es donde está el grueso, pero eso tiene que ocurrir con o sin este proyecto de ley”.

Por su parte, el exministro explicó que “si se aprueba la reforma, en un año cuando esté en plena operación, yo diría que dará un punto del PIB ($10 billones) y el problema fiscal colombiano es mayúsculo, es un mucho mayor que un punto del PIB. Solamente el gasto público, entre 2019 y hoy, ha subido cinco puntos del PIB”.

Y agregó, “el déficit fiscal, estaba normalmente alrededor del 3% y este año va a estar cerca del 9%. El año entrante se ubicaría en 7% y la reforma produce uno. Lo cual deduce que la reforma resuelve un 25% del problema fiscal”.

"Para reducir los tres puntos, habrá que implementar una combinación de mayores ingresos, es decir, reformas tributarias o menores gastos. Y lo que creo es que bajar el gasto va a ser muy difícil porque lo que estamos viendo son propuestas para extender en el tiempo el gasto, extender, por ejemplo, los programas de Ingreso Solidario o Apoyo al Empleo Formal. Hay más propuestas para aumentar el gasto que para reducirlo”, concluyó el exministro Cárdenas.