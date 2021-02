Enero fue un mes perdido para la reactivación económica: encuesta de Fenalco

La más reciente bitácora económica realizada por el gremio de los comerciantes (Fenalco), reveló que enero de este año se constituyó como un mes “totalmente perdido para la reactivación económica”.

De acuerdo con el análisis del gremio, el 64% de los comerciantes registraron una caída en sus ventas en comparación con el mismo mes del año anterior. Para un 19% fueron “sensiblemente iguales” y solo un 17% reportó aumento en las ventas.

El reporte de los comerciantes advirtió que los sectores más afectados en el inicio de este año fueron las categorías de ropa y calzado, que no alcanzaron a reportar el 40 % de lo facturado en el mismo periodo del año anterior.

Particularmente, las ventas de calzado colegial fueron equivalentes solo a un 5 % de lo que se facturó hace un año, según indicó el gremio.

De la misma forma, la encuesta advirtió que el mercado de útiles escolares se paralizó y los sectores de vehículos, talleres, repuestos y estaciones de servicio,sufrieron de nuevo un fuerte golpe por la pandemia.

“Los comercios no son acordeones que se abren y cierran por órdenes del gobernante. Sin la certeza de que no se le cambiarán las reglas de juego intempestivamente, una empresa no podría tener contratos laborales a término indefinido, suscribir contratos de arriendo de largo plazo, generar fondos para amortizar sus inversiones, comprometerse con proveedores, no cumplirá sus objetivos y mucho menos podría ejecutar sus planes de expansión y presupuestos de ventas. No podría generar empleo y valor agregado”, destacó el análisis.

Sin embargo, algunos sectores que registraron un buen comportamiento en enero pasado fueron: Los bienes de primera necesidad como alimentos procesados y perecederos, lácteos, huevos y productos de aseo, por cuenta de las nuevas cuarentenas sectorizadas.

El gremio estima que el comercio minorista tendrá signos de recuperación progresiva a lo largo del año, siempre y cuando no se repitan estrictos cierres de ciudades.

“El comportamiento de la economía en el arranque del año habría sido similar al que se registró en agosto del 2020, cuando se acentuaron las restricciones. Recordemos que en julio las ventas del comercio detallista según DANE cayeron 12.4% y en agosto la caída fue más pronunciada, 17.1% por causa de los cerramientos” , puntualizó Fenalco.