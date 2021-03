Entidades bancarias no responderán por ganancias o pérdidas de transacciones con criptomonedas

En diálogo con RCN Radio, Alejandro Vera, vicepresidente Técnico de Asobancaria, aclaró que las entidades bancarias no serán responsables por ganancias o pérdidas a través de transacción con criptoactivos.

Vera explicó que “esto es a cuenta y riesgo de cada cliente o ciudadano, los criptoactivos no tienen respaldo por los bancos centrales. Los bancos centrales están buscando cómo se acomodan estas tendencias a las regulaciones, pero hoy en día los criptoactivos no tienen un respaldo del Banco Central, por eso el bitcoin sube y baja, no es constante porque al final depende es del apetito del mercado”.

Asimismo, dijo que “el banco no te está dando ningún respaldo, sólo está cumpliendo una instrucción. Además, en este caso sólo está cumpliendo una labor de intermediario de pago. Es decir, si hubo pérdidas o ganancias eso es responsabilidad de quien los compró”.

Del mismo modo, afirmó que "en este momento no son muchos los ciudadanos que están en la 'movida' de los criptoactivos, pero si hay una tendencia creciente, por esta razón los bancos quieren hacer el programa piloto para poder brindar un servicio adicional que invierte en criptomonedas".

El Vicepresidente Técnico de Asobancaria recordó que “los bancos están es sirviendo como un operador de pago para que los ciudadanos puedan comprar criptoactivos pero no es que los bancos estén abriendo cuentas de criptactivos ni que están asumiendo responsabilidades, simplemente están sirviendo como un intermediario de pago donde se pasan criptoactivos a pesos colombianos usando las cuentas de ahorro”.

Para el programa piloto supervisado por la Superintendencia Financiera, solamente un número limitado de clientes podrá hacer las pruebas de compra y venta de criptoactivos.

“Algunos bancos dicen que son entre 15.000 y 20.000 usuarios que van a poder usarlo. Es decir, el grueso de la población no va poder realizar operaciones a través de estas plataformas”, concluyó.