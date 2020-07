"Es carreta, mentira": Minvivienda sobre supuesta expropiación con hipoteca inversa

El ministro de Vivienda hizo estas declaraciones en un evento virtual llamado: "Mitos, realidades y desafíos de la hipoteca inversa", en el que argumentó el por qué la hipoteca inversa es un modelo viable para las personas mayores de 65 años en Colombia, propietarias de vivienda que no reciben ningún tipo de mensualidad, mucho menos, una pensión.

"Cerca del 40% de las personas mayores de 65 años no cuentan con una pensión pero sí tienen vivienda. De ese porcentaje, algunas recibirán un tipo de mensualidad por el arriendo de otro inmueble o la ayuda de familiares, pero una buena parte, no tiene un dinero fijo mensual. Es la pobreza oculta porque aunque tienen una casa, no cuenta con dinero suficiente para mantenerla y mantenerse", dijo.

Malagón señaló que "no sorprende en un país como Colombia que quienes están más endeudados con el pago de los servicios públicos, de administración en propiedad horizontal e impuestos, sean los adultos mayores durante la pandemia".

En ese sentido, reconoció que la hipoteca inversa no es la única solución a estos problemas sociales "pero sí es una alternativa para que los mayores decidan sobre su patrimonio".

El ministro de Vivienda hizo énfasis también en su intervención sobre otras críticas que le han hecho a este nuevo modelo, no solo en términos de expropiación sino en la eliminación de la herencia.

"También me sorprenden algunas posturas progresistas que dicen que, la hipoteca inversa es malísima para un país como Colombia, porque elimina la herencia. No deja de ser extraño que, en una agenda progresista, que privilegia la figura de la herencia, tan cuestionada en el literatura a través de la historia, sino que eso parezca ser más importante que la posibilidad de darle al adulto mayor la decisión de elegir qué hacer con su patrimonio".