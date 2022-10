Samuel Azout, empresario barranquillero y fundador de 'Fútbol con Corazón', se refirió a la reforma tributaria que tramita el Gobierno ante el Congreso de la República y criticó varias de las iniciativas que contiene la propuesta.

En diálogo con RCN Mundo, Azout indicó que, "me parece descabellado que no se continúe con la exploración de hidrocarburos, la economía hoy en día depende de los hidrocarburos y no podemos desecharla así de fácil".

Agregó que, "con respeto la idea de la transición energética, el mundo lo necesita pero de una forma responsable que no coloque en riesgo la economía de la nación".

Sin embargo, el empresario aseguró que "me parece que la reforma tiene cosas buenas, pero también cosas que se deben mejorar. Se ha discutido mucho, se está racionalizando. Esperamos que tengamos una reforma conversada con los empresarios"

Samuel Azout fue enfático al señalar que la reforma que propone el Gobierno puede ahuyentar la inversión extranjera, al señalar que el país no está asilado y compite con otras naciones en la inversión y distribución de productos.