Es muy grande la afectación para las tiendas de barrio con la reforma tributaria: Fenalco

“Esperamos lograr sensibilizar al Congreso sobre esto que estamos hablando, pues hoy en el la reforma tributaria eventualmente quedarían excluidos las tiendas de barrio y las panaderías, pero eso es un tema que todavía no se sabe exactamente cómo va a salir en el artículo”, advirtió.

“También logramos algunas de las propuestas de que no se afectará la tributación planteada para los pensionados y lamentablemente lo que no logramos fue que se contemplara no abolir los días sin IVA”, finalizó el dirigente gremial.