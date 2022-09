En la reunión de coordinadores y ponentes de las comisiones económicas conjuntas del proyecto de ley de reforma Tributaria, el Gobierno Nacional anunció este lunes que la gasolina aumentará su precio desde el mes de octubre.

Así lo reveló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien indicó sobre el tema que "el acuerdo con el presidente (Gustavo Petro) es aumentar la gasolina $200 mensuales a partir de octubre por este año".

Según el Ministerio de Minas y Energía, en el más reciente informe de los precios de la gasolina, el promedio general de las 13 principales ciudades se encuentra en $9.180, con este aumento anteriormente anunciado quedaría aproximadamente en $9.380.

Por otro lado, el jefe de la cartera de Hacienda reveló que este año el ACPM no tendrá un aumento como el de la gasolina. "El ACPM no se va a aumentar por que se va a cambiar la fórmula para tener en cuenta el biodiésel que en realidad no se necesita aumentar el precio", sostuvo el funcionario.

Aumentos

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reveló que el ACPM es el 50% del déficit actual del Fondo de Estabilización de los Combustibles (FEPC).

Dicho comité destacó el anuncio del Gobierno de incrementar el precio de los combustibles, a partir de octubre, al reiterar que un subsidio a los combustibles de cerca de 40 billones de pesos anuales es insostenible.

No obstante, el organismo consideró además que el éxito de esta medida dependerá de que se avance en la reducción de los diferenciales de precios, que actualmente estarían entre seis y ocho mil pesos para la gasolina y entre diez y doce mil pesos para el ACPM.