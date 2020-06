Pese a que aún no se tiene cuantificado cuántos establecimientos comerciales no pudieron participar del día sin IVA por no cumplir con los requisitos de la DIAN, Fenalco anunció que esos lugares se sumarán a la jornada con descuentos especiales que incluso se extenderán todo el fin de semana.

De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, incluso habrá descuentos adicionales al 19% del IVA.

"Muchos establecimientos comerciales alargarán las promociones durante todo el fin de semana. Otros establecimientos además de lo permitido del descuento del IVA, pondrán descuentos adicionales".

Añadió que "los establecimientos que no alcanzaron a cumplir con los requisitos exigidos por la Dian para participar del dia sin IVA, lo harán con promociones especiales que extenderán durante todo el fin de semana" .

Según el dirigente gremial, los comerciantes han invertido millonarios recursos para poder cumplir con las exigencias de la Dian para aplicar este descuento.

“Las exigencias del Dian han sido tan rigurosas que los comerciantes han tenido que invertir recursos importantes en sistemas y procesos para controlar que no se violen por parte de los consumidores, el número de artículos comparados y si esto llegara a pasar, las sanciones si son para el comercio no para el consumidor”, indicó.