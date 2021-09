Estados Unidos anuncia inversiones en infraestructura colombiana

El presidente Iván Duque sostuvo, en Bogotá, una reunión con funcionarios de la Casa Blanca y de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario, el objetivo es respaldar y trabajar estrechamente con Colombia a través de la iniciativa Build Back Better World (B3W), del Presidente Joe Biden.

Durante la reunión, el Gobierno de Colombia dio a conocer los principales proyectos enfocados en infraestructura para el desarrollo, y se abordaron temas como acción climática, salud, conectividad digital y equidad de género y así obtener el apoyo de esta inversión.

"El interés de traer empresas norteamericanas a Colombia para la producción de vacunas, no solamente frente al covid-19, sino también frente a otras patologías, y también la llegada empresas norteamericanas que puedan brindar tecnologías, que nos ayuden a mejorar en todos los indicadores del sistema de salud", expresó el presidente Duque al término del encuentro.

Duque también reveló que, "se trataron propuestas estratégicas y concretas en cada una de estas temáticas para avanzar en una agenda de desarrollo conjunto. Además, se analizó la política económica del país y la visión de cada ministerio sobre como la infraestructura y demás ejes pueden fortalecer la democracia".

Desde la Development Finance Corporation de Estados Unidos, se propone a un financiamiento de largo plazo, "con buenas tasas, también se pueda que hacer cada vez más efectivo en proyectos que tienen lugar en distintos departamentos de Colombia y que buscan la sostenibilidad ambiental, pero también ayudar a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la violencia y por la pobreza".

Daleep Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, inicia este lunes una gira por Colombia, Ecuador y Panamá para empezar a dar forma a un gran plan de infraestructuras con el que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance de China.

Singh llegó este domingo a Colombia en un viaje que durará hasta el jueves y en el que se reunirá con los presidentes de Colombmia Iván Duque, con el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso; además de con varios ministros panameños y con representantes de distintos sectores de los tres países.

El objetivo de su gira es escuchar ideas para diseñar un proyecto de infraestructuras que Biden quiere lanzar como alternativa al proyecto chino "One Belt, One Road" (Una ruta, un cinturón), explicó un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica con un grupo reducido de medios.

Biden ya convenció en junio al resto de países miembros del G7 (los siete países más desarrollados) para que lanzaran junto a él la iniciativa, llamada "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) y que busca invertir en infraestructuras en países en desarrollo de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico