Frente al impuesto del 4x1000, señaló que, "este se mantendrá como lo han mantenido los seis gobiernos anteriores"; así mismo, señaló que se trabajará en el catastro multipropósito.

Días sin IVA

En cuánto a los tres días sin IVA, aseguró que este tema no es una prioridad: "No creemos que el Día sin IVA sea una prioridad de las necesidades fiscales enormes que tienen país; sin embargo, lo discutiremos en su momento con Fenalco. Por ahora no porque estamos en proceso de diseñar la reforma".

Insistió que los sectores de más bajos ingresos no se ven beneficiados de los tres días sin IVA que además incentivan las compras de productos importados: "Francamente no es una prioridad subsidiar la compra de productos importados", precisó.

¿Cómo recibe el país?

Ocampo destacó la reactivación económica que se ha dado en este gobierno, aunque señaló que el contexto internacional actual es poco favorable por lo que habrá una desaceleración económica.

En cuánto a la inflación, sostuvo que esta sigue siendo alta "y tendremos que ver cómo se responde por un lado apoyando a los hogares más vulnerables y también con programas específicos para promover la producción de alimentos a nivel nacional".

En materia fiscal, señaló que aunque el déficit se ha reducido este año como consecuencia de los mayores ingresos tributarios por la reactivación, aún sigue siendo alto.

"Por lo tanto, hay que hacer un ajuste adicional al tiempo que hay que hacer un esfuerzo inmenso para aumentar el gasto social para responder a las enormes demandas sociales que tiene el país", puntualizó.