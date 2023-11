Este viernes el dólar rompió la barrera de los 4.000 pesos

El dólar en su quinto día de cotización de la semana cerró por debajo de los $4.000 y se ubicó en $3.977 pesos.

Asimismo, la divisa estadounidense de acuerdo con información entregada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tuvo un precio mínimo de $3.952 y un máximo de $4.002 al finalizar la tarde.

Según los analistas, el comportamiento de la moneda se debe principalmente a factores macroeconómicos entre ellos, el anuncio de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés altas en los Estados Unidos.

“El dólar obedeció a lo que se esperaba con la pausa de las tasas de la Fed para estas seis semanas. Eso, hay que sumarle las expectativas de lo que fue la creación de nuevos puestos en Estados Unidos , ya que se esperaba que, por supuesto, hubiese una creación de empleo, pero no muy elevada, y bueno, así fue”, dijo el analista Alexander Ríos.

Asimismo, afirmó que la divisa en Colombia y en general en la región reaccionó muy bien a los datos de enfriamiento laboral en Estados Unidos, a la pausa de las tasas y a la caída en la percepción de riesgo.

“Esto sigue aumentando las posibilidades para que la reserva federal considere o piense más de una vez si sigue aumentando las tasas o no y si las llega a mantener en estos niveles pues por supuesto esto significaría que las tasas ya no suban más”, añadió por su parte Orlando Jácome, especialista en mercados a RCN Radio.

Finalmente, sostuvo que Colombia no fue ajena a las decisiones del FED con un dólar por debajo de cuatro mil pesos como no ocurría hace ya varias semanas.