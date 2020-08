Estos son los protocolos que deberá tener en cuenta para volar durante la pandemia

Durante el vuelo

Según lo informó el Ministerio de Transporte, "todos los usuarios, tripulaciones y empleados de los aeropuertos están obligados a respetar el distanciamiento físico de dos metros en áreas como caunteres, escáneres y en las filas para el abordaje de las aeronaves. Y se autorizará el embarque solo cuando la aeronave esté lista".

Al interior de los aviones no se prestará servicio a bordo, es decir, no habrá venta de comidas o bebidas, se les pedirá a los viajeros no utilizar sistemas de entretenimiento como pantallas, teléfonos móviles, (entre otros) y en lo posible no se deberán usar los baños de las aeronaves, en los aeropuertos el servicio de baños sí estará disponible. También:

Los pasajeros y la tripulación harán uso del tapabocas todo el tiempo durante el vuelo .

. Igualmente, los pasajeros deberán permanecer sentados durante el vuelo .

. Todo el personal en los aeropuertos y aerolíneas deberán usar los elementos de protección necesarios.

Todo el personal de los aeropuertos y las aerolíneas estarán capacitados para identificar a tiempo situaciones de riesgo biológico y poder reaccionar de forma adecuada y activar el protocolo de riesgo biológico.

Al bajar del avión

Una vez haya aterrizado el avión, el auxiliar de vuelo dará las indicaciones a los pasajeros para el desembarque, de manera ordenada y por filas, y una vez se indique, todos los pasajeros deberán dirigirse "directamente hacia la salida, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto".

Es importante recordar que, en caso de que los viajeros presenten síntomas en los días posteriores al viaje, deberán reportar a su EPS y a la aerolínea, para que así se pueda dar aviso oportuno a las personas con las que pudo tener contacto.