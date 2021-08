De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en julio de 2021, las ventas externas del país fueron por un total de US$3.252,4 millones, lo que representa un aumento de 27,4% comparado con julio de 2020.

La entidad manifestó que el resultado de las exportaciones fue impulsado, principalmente, por el crecimiento de 32,6% en las ventas externas del grupo de combustibles. Los productos de las industrias extractivas participaron con 40,3% del valor total de las exportaciones.

Asimismo, el grupo de manufacturas contó con una participación de 25,6%, agropecuarios, alimentos y bebidas 25,0%, y otros sectores con 9,1%.

Le puede interesar: Operativo contra la informalidad turística dejó cinco establecimientos cerrados y un capturado

Por su parte, en julio de 2019, las exportaciones colombianas ascendieron a US$3.255,8 millones. Al comparar con ese periodo, se registró una disminución de 0,1%; este resultado se debe fundamentalmente a la caída del 26,6% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas.

Adicionalmente, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 19,8% y otros sectores 104,0%. En julio de 2021, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$1.309,6 millones y presentaron un crecimiento de 32,6% frente a julio de 2020, este comportamiento se explicó principalmente por el incremento de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (27,4%) que aportó 17,6 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Al respecto, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, manifestó que, en los primeros siete meses del año, las exportaciones no minero energéticas hacia Estados Unidos superaron en casi 30% cifras prepandemia.

Lea también: Gobierno garantiza suministro de gas natural a hogares y pequeños comercios

Lacouture mencionó que “las exportaciones hacia Estados Unidos del sector no minero-energético fueron de US$ 3.664,2 millones aumentando 29,8% en comparación con el mismo período de 2019 cuando fueron de US$ 2.823,6 millones. El sector agrícola sigue como potenciador de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, pasando de US$ 1.697,8 millones entre enero y julio de 2019 a US$ 1.966,4 millones, en el mismo periodo de este año, mostrando un crecimiento de 15,8%”.

“Este es uno de los beneficios que ofrece el tratado de libre comercio entre los dos países y que permite que los productos nacionales se incorporen en cadenas de valor en ese país. Hay que seguir fortaleciendo la competitividad nacional para un mayor aprovechamiento de las oportunidades”, concluyó.