Exportaciones de la agroindustria colombiana a EE.UU. podrían crecer hasta un 250%

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, aseguró que nuestro país podría llegar a incrementar sus exportaciones en el sector agroindustrial hacia los Estados Unidos, hasta un 250% en los próximos cuatro años.

Lo anterior, teniendo en cuenta el crecimiento que se ha registrado en los últimos años en este campo, así como las oportunidades que actualmente tiene Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país para los micro, pequeños y medianos productores del agro colombiano.

“Hoy las exportaciones agrícolas han crecido, hemos crecido en las exportaciones tradicionales un 150% con el acuerdo comercial, desde la entrada de vigencia del acuerdo comercial”, precisó Lacouture.

Algunos de los productos que, según la alta ejecutiva, cuentan con un mayor potencial para su exportación hacia ese país, son el extracto de levadura, productos de panadería, pastas secas, frutas conservadas, chocolates transformados, salsas preparadas, esencias de café, aceite de palma refinado y café liofilizado.

En ese mismo sentido, precisó que para el cumplimiento de este propósito, desde el Gobierno Nacional se debe avanzar en una política de expansión, tecnificación, innovación y seguridad social en el campo colombiano, con la cual se incentive la contratación de nueva mano de obra y por ende el crecimiento de este sector.

Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Magdalena y Atlántico, podrían llegar a incrementar sus oportunidades de ventas en el exterior.

“Se puede aumentar la frontera agrícola teniendo en cuenta los 25 millones de hectáreas con vocación de uso, al tiempo el sector agroindustrial está llamado a ser promotor y protagonista del comercio bilateral”, aseguró la presidenta de AmCham Colombia.

Cabe destacar que las exportaciones de nuestro país de productos agroindustriales hacia Estados Unidos en 2022 fueron US$ 555,8 millones, lo que representa un crecimiento de 39% frente a los niveles de 2021 cuando fueron de US$ 400,1 millones; y un repunte de 71% al compararlo con 2020 que fue de US$ 325 millones.