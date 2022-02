FAO reconoce error en informe que incluyó a Colombia en los países con riesgo de "hambre aguda"

Voceros de la oficina en Colombia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) le salieron al paso a las críticas y rechazo expresados hoy por el Gobierno nacional al informe elaborado por esa agencia de la ONU, junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el que incluye a Colombia en la lista de veinte países que podrían sufrir hambre aguda, en 2022.

El representante de la FAO en Colombia, Alan Jorge Bojanic, reconoció vacíos en el informe que desconoce los esfuerzos de Colombia para alcanzar niveles de seguridad alimentaria y señaló que, por un tema de presentación, el informe no demostró lo que realmente se quería revelar.

“El informe tenía otras intencionalidades que las que se dieron por, tal vez, un tema más de presentación. Era un informe para llamar la atención sobre la inseguridad alimentaria aguda en algunas poblaciones en el territorio, principalmente sobre migrantes venezolanos”, dijo.

Agregó que, sin embargo, el mapa que se presentó no ayuda mucho en ese objetivo y también hace parecer de que Colombia está en una situación similar a otros países que obviamente sí están en una situación de inseguridad crónica”.

Dijo que “reconocemos los grandes esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad alimentaria. Sería injusto no reconocer el gran esfuerzo con el tema, sería injusto no reconocer los recursos invertidos para ello y por supuesto el esfuerzo conjunto que venimos realizando”.

A renglón seguido, manifestó que “lamentablemente el informe no refleja lo que queríamos revelar porque una cosa es tener un problema de seguridad alimentaria aguda en un grupo poblacional y otra cosa es pensar que el país esté afectado por una situación de deterioro”.

“La situación del informe era para poder atraer recursos para justamente apoyar el tema de los migrantes, pero lo que hemos presentado no fue lo mejor y por lo tanto estamos en la situación que estamos”, mencionó.

Bojanic aseguró que “es importante aclarar que se preguntan por qué Colombia aparece en el informe y otros países que están en situaciones peores no. Hay muchos países, pero es un tema de información que Colombia sí presentó, mientras que otros países no han presentado esa información y por eso no aparecen”.

“Lo que tenemos que hacer es estudiar ese documento para que realmente refleje la intencionalidad. Esto es un tema que se ha construido entre una alianza de organizaciones y es desde donde se dará una respuesta sobre qué se va a hacer con el informe”, concluyó el representante de la FAO