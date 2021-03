Fedesarrollo advierte que sistema tributario no es equitativo para agentes del país

Mejía también se refirió al impuesto del IVA en Colombia. "La comisión habla de moverse hacia una extensión de la base gravable de los bienes que deberían ser sujeto de la tarifa general del 19%, pero también se habla de la importancia de continuar ampliando la compensación del IVA para los hogares más pobres y vulnerable y evitar la regresividad de este impuesto", dijo.

En ese sentido, dijo que "se habla también de subir estos bienes que están en el 5% a niveles cercanos a 10 o 12%, además mantener algunos bienes básicos esenciales en el 0%, pero con el objetivo de moverse en el mediano y largo plazo a la tarifa general que es el 19%".

Entre las recomendaciones que dio la Comisión de Expertos sobre la Reforma Tributaria, es que el país debe migrar al mecanismo de no pago de IVA para los hogares más vulnerables.

"Hay un mecanismo de identificación muy importante de los hogares pobres y vulnerables, que es el Sisben. El Gobierno hace dos semanas anunció la implementación del Sisben 4.0. y hay programas que tiene el Gobierno de entregas a través de cuentas bancarias para este tipo de devoluciones", dijo.

Agregó que "Colombia debe migrar eventualmente a un mecanismo de no pago, es decir que se pueda determinar cuáles son los hogares elegibles de compensaciones o no pagos, que cuando esa persona vaya a comprar tenga la capacidad de decir, no tengo que pagar el IVA y el establecimiento pueda verificar. Ojalá se puedan implementar pilotos para que el país migre no solo a la devolución sino hacia el no pago".

Finalmente, Mejía concluyó que "hay que balancear las necesidades fiscales sin afectar la recuperación de la actividad productiva. El país se tiene que mover gradualmente a la eliminación de esas exenciones para la equidad horizontal y tratar de forma igual a todas las actividades productivas".