Fenalco arrecia críticas por restricciones al comercio para fin de año

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cuestionó este vez desde Ibagué, la decisión de alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país, de implementar restricciones en la temporada de fin de año, con el fin de controlar la rapidez de contagios de la covid-19.



Para el representante del ente gremial, las medidas como toques de queda, prohibición de la venta y consumo de licor, pico y cédula y otras, son el reflejo de la incapacidad de los mandatarios para controlar las aglomeraciones y los desórdenes que se presentan en esta época.

Lea también: Comerciantes le piden al Distrito replantear la media del 'pico y cédula'.



Consideró que las disposiciones no contribuyen a la recuperación económica del sector y la generación de empleo, y solo afectan al empresario formal que veía en el mes de diciembre la oportunidad de recuperarse de los efectos que ha dejado la pandemia hasta el momento.



“El problema de Colombia es que los alcaldes y gobernadores, diciéndolo con todo respeto, muchas veces, ante la incapacidad de controlar el orden público, el cuidado de las personas, las aglomeraciones y los vendedores informales en la calle, no les queda más remedio que aplicar restricciones a los establecimientos formales que sí cumplen con los protocolos de bioseguridad”, expresó.



Cabal prefirió no referirse a las cifras en ventas y crecimiento en la actividad que se proyectaban para el fin del 2020, al indicar que para los comerciantes prácticamente el año ya estaba perdido.



“En esta semana del 24 y 31 de diciembre, las previsiones que teníamos creemos que no se van a cumplir, básicamente por las medidas restrictivas que se han tomado (…) este año ya se perdió, el interés de los comerciantes ha sido sobrevivir y recuperar gran parte de lo que perdieron en el periodo de marzo a agosto”, puntualizó.

Lea aquí: En Colombia no hay empleo porque la economía no está diversificada: experto.



Frente a las proyecciones para el inicio de 2021, Fenalco tiene optimismo moderado, debido a que aún hay incertidumbre por factores como la pandemia, las restricciones, el ciclo de vacunación, la reforma tributaria y otros.