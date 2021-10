¿Fraude en plataforma de Davivienda? El banco investiga las denuncias

Tras la denuncia de millonarios robos a través de la aplicación móvil de Davivienda en horas de la madrugada, la entidad bancaria aseguró que los equipos expertos en seguridad, riesgo y tecnología, se pondrán al frente de los casos con el fin de garantizar respuesta a lo acontecido.

Igualmente la entidad financiera aseguró que ya se contactó con los clientes afectados en los recientes casos para darles acompañamiento mientras se adelanta la investigación respectiva.

"Frente a la gestión de riesgo de fraude, Davivienda realiza permanentemente la adopción de buenas prácticas en seguridad de la información, la atención y respuesta a los diferentes requerimientos de los entes reguladores, la participación activa en diferentes mesas de trabajo sectoriales con autoridades, la actualización continua de modalidades de fraude y de las herramientas que permiten proteger a nuestros clientes ante posibles eventos de fraude", señaló el comunicado de la entidad.

Cabe mencionar que la periodista de RCN TV Jéssica de la Peña denunció este jueves a través de su cuenta de Twitter que ladrones le desocuparon por completo su cuenta bancaria mientras dormía.

"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo", escribió Jéssica.

Además, la presentadora señaló que casualmente a alguien también le había pasado lo mismo, pues efectivamente, Carlos Sarria, locutor de la FM en días pasados, de igual manera, usó su cuenta de Twitter para hacer la misma denuncia.

"Me desocuparon la cuenta de ahorros a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa", señalo el locutor de RCN Radio.