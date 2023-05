Frigosinú se une a críticas por anuncio sobre rebaja en precios de la carne

Frigorífico del Sinú calificó este jueves como una "gran equivocación", las declaraciones de Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, en las cuáles afirmó que el precio de la carne bajaría en los próximos días.

Santiago Turizo, Gerente Frigosinú aseguró que en estas declaraciones que no se tiene en cuenta que en el contexto nacional actual, el precio del ganado no está en disminución, por lo que no existe la oportunidad de lograr un descuento.

“Estamos convencidos que el señor se equivoca al elevar estos conceptos, dado que en estos momentos el precio del ganado no está en disminución ni genera la oportunidad de lograr un descuento, como el que anuncia”, agregó.

En ese mismo sentido, reiteró que esta asociación sólo representa el 20% del mercado, por lo que no se cuenta con las bases necesarias para realizar estos anuncios a los colombianos.

“Como prestadores de servicios de sacrificio y desposte de ganado Bovino, no vemos cómo se atreve a anunciar semejante propuesta cuando la industria cárnica, "los frigoríficos en Colombia, estamos enfrentando una reducción de volumen en nuestros procesos”, aseguró.

De igual forma, destacó que la reducción en el volumen de los procesos que se está presentando es de más del 50%, lo que genera una gran dificultad para absorber los costos.

El directivo dijo que “fue una gran equivocación del señor Urrea, el hablar en nombre de todos los frigoríficos de Colombia cuando no nos representa”.

Este pronunciamiento se suma al de Carlos Roberto Patiño, representante legal de Frigoríficos Ganaderos de Colombia S. A. , quien afirmó que Urrea engaña al país sobre una posible reducción del precio de la carne.