Ganadores y perdedores con un dólar a $4.000

La incertidumbre por el impacto económico del coronavirus, la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, sumado a la decisión de Estados Unidos de cerrar los vuelos a turistas europeos, disparó el precio del dólar en la jornada de este miércoles, por encima de los $4.000 batiendo un récord histórico.

Siempre que hay cambios en la cotización de la divisa norteamericana, algunos sectores se ven beneficiados y otros tienen que padecer dicha coyuntura.

En esta oportunidad, con un dólar a por encima de los $4.000, gremios como el agrícola , el comercial empiezan a encender las alarmas tras el posible incremento de las materias primas y costos de producción.

Lea además: FMI advierte que aún es difícil de predecir el impacto económico mundial

Perdedores

Agricultores: Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, ya está empezando a generar preocupación en el sector la volatilidad en el precio del dólar, con tendencia al alza ya que, de seguir así, se podría afectar el precio de algunos alimentos.

"Los precios del pollo, huevo, cerdo o pescado se pueden ver afectados por la tasa de cambio, ya que los insumos para su producción en su mayoría son importados. Dependerá del nivel de inventario que tengan las empresas para que los costos no se suban; las frutas y verduras importadas también afectarán el precio final del consumidor", dijo Bedoya.

Comerciante: Por su parte, Fenalco, el gremio de los comerciantes, manifestó su preocupación señalando que los inventarios de reposiciones de productos importados harán que muchos de ellos suban de precio de mantenerse esta tendencia alcista.

Lea también: Sector turismo tendrá más plazo en pago de parafiscales por coronavirus

Sin embargo, el sector espera que así como se ha disparado el precio de la divisa esta semana, empiece a ceder en la misma proporción, en los próximos días.

“Pues a los comerciantes ya nos genera preocupaciones. Hay que estar muy alerta con el manejo de inventarios para reposiciones para tema de precios y, pues, esperar a ver cómo se van desenvolviendo esta semana", señaló el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Bogotá, Juan Esteban Orrego.

Ganadores

Turismo: Aunque en este caso el sector turismo debería ser el más beneficiado con el ingreso de turistas extranjeros, en esta oportunidad por la coyuntura del coronavirus no será así, ya que existe restricción para ingreso de turistas provenientes de diversos países con el fin de mitigar la propagación de esta epidemia.

Cafeteros: En medio de esta coyuntura una tasa de cambio alta beneficia la rentabilidad de los pequeños productores, pues la carga de café se cotiza en promedio en 1 millón 120 mil pesos, precio histórico para el sector.

Según el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, “el café vuelve a ser el motor de la economía ahora que los precios del petróleo caen, el sector cafetero ha recuperado la importancia en el panorama del país".

Exportadores: Pese a que los exportadores reciben más ganancias por sus ventas al exterior, la disparada del dólar no tiene del todo contento al sector exportador. Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, el beneficio es relativo ya que hay unos costos que se incrementan para la producción .

"El efecto de una tasa de cambio alta no es pleno, hay unos costos que se incrementan para producir esos bienes de exportación, este no es un fenómeno exclusivo de Colombia porque se están impactando otros países, esto no es que le traiga tanta competitividad al país", puntualizó Díaz.