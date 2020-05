La ministra del Interior, Alicia Arango, reportó que han otorgado 90 autorizaciones en los municipios sin COVID- 19 para la reactivación de algunos sectores de la economía y levantamiento del aislamiento preventivo.

“Quiero aclarar una cosa, es importante que todos los alcaldes y los ciudadanos sepan que este proceso no es automático, que tiene 3 pasos: el primero, el Ministerio de Salud tiene que certificar que ese municipio no tiene casos de coronavirus, segundo, esa misma cartera tiene que elaborar unos protocolos de seguridad para ese municipio, porque no podemos olvidar lo que ha dicho el presidente, primero está la salud”.

Y tercero, enfatizó, “el Ministerio de Interior autorizará al municipio el levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio para dinamizar su economía”.

Algunos de los municipios que han recibido la autorización son:

- Turbo, Antioquia

- El Socorro, Santander

- Caqueza y Carmen de Carupa, Cundinamarca

- Mocoa, Putumayo

- San José del Guaviare, Guaviare

- San José de Caldas, Caldas

- Montañita, Caquetá

- San Pedro, Valle del Cauca

- San Antero, Córdoba

Arango recalcó que “en caso de aparición del COVID-19 en uno de estos municipios será el Ministerio de Salud quien decida, cuál es el procedimiento a seguir, pero es importante que ese municipio sepa que tiene que activar inmediatamente el aislamiento preventivo obligatorio, después de eso se decidirá qué actividades puede continuar haciendo”.

Los municipios sin COVID-19, que son más de 890, ya empezaron su reactivación paulatina de la economía. En dichos territorios no podrán funcionar los restaurantes, sólo podrán vender para llevar o hacer domicilios, así mismo no pueden estar abiertos gimnasios, piscinas y parques de diversiones.