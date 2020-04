Gobierno busca la mayor cantidad de recursos en créditos con la banca mundial

El Gobierno ya se encuentra trabajando en la búsqueda de recursos con la banca mundial para afrontar el impacto económico que ha generado el coronavirus en el país, que se mantiene en cuarentena desde el 25 de marzo hasta el 26 de abril a media noche.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, explicó que el país está buscando la mayor cantidad de recursos posibles en créditos nuevos que aproximadamente estimó en 3.000 millones de dólares.

“Vamos a ir a la banca mundial por muchas ventanillas. Estamos pidiendo plata al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (…) Es difícil, no he querido dar cifra concreta porque con ellos hay un proceso de negociación y hay cola porque no somos el único país que necesita recursos”, afirmó.

