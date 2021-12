Gobierno descarta por ahora el salario mínimo diferencial por regiones 

Centrales obreras sobre acuerdo del salario mínimo

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, respondió a Fedesarrollo sobre las críticas por el incremento del salario mínimo para 2022, que según esa entidad podría frenar la reactivación del mercado laboral.

En ese sentido, el líder sindical consideró que se equivocan con esa afirmación. "Creo que los señores de Fedesarrollo están totalmente equivocados. ¿Si la gente no tiene plata en el bolsillo, cómo compra? Si la gente no compra, pues no hay reactivación económica, no hay más crecimiento y no hay más empleo", dijo.

Por ello, insistió en que "deberían revisar lo que dijeron los últimos Premios Nobel de Economía, que los incrementos importantes en el salario mínimo no afectan el empleo".