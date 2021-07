Gobierno entrante tendrá que impulsar reforma para estabilizar economía: Anif 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que, con seguridad, el Gobierno entrante tendrá que tramitar en agosto de 2022, como una de sus prioridades, una reforma estructural, para retomar una senda de estabilización macroeconómica y fiscal que sea consistente con las metas de generación de empleo, disminución de la pobreza y corrección de la desigualdad.

Asimismo, en el análisis más reciente de Anif sobre la reforma tributaria, presentada por el Gobierno el pasado 13 de julio, dijo que “celebramos que se haya presentado el Proyecto de Inversión Social, en el corto plazo resuelve varias emergencias y genera el ambiente de equilibrio político que necesita el país. La reforma tiene que ser tramitada”.

A renglón seguido, mencionó que “ahora bien no podemos obviar que deja por fuera diferentes aspectos que se necesitan para resolver las necesidades de fondo que dejó la emergencia sanitaria. El proyecto, no sobra decir, no es estructural y vuelve a postergar la deuda que tenemos con un sistema tributario que recaude mejor, que sea progresivo, simple y que resuelva los problemas de redistribución que tiene la estructura. Además, deja algunas incógnitas sobre cómo se sostendrán las ampliaciones de los programas sociales a futuro”.

Del mismo modo, la entidad indicó que “si bien la propuesta permite solventar las necesidades de gasto y empezar a estabilizar las finanzas públicas para el 2022, tenemos que avanzar y ser cautos desde ya con lo que se viene en términos de las presiones fiscales con las que tendrá que lidiar el Gobierno entrante”.

Por lo anterior, Anif considera que Colombia deberá embarcarse una vez más en las discusiones sobre la estructura del sistema de recaudo del país.

“No podemos quitarle los ojos al problema, es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la deficitaria focalización de los subsidios pensionales a las personas de altos ingresos para redirigirlos a los más vulnerables y llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución esté en cabeza de las personas de mayores ingresos”, concluyó esa entidad.