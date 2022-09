Gobierno evalúa subsidio para los taxis por alza en la gasolina

El Gobierno Nacional reveló que está analizando la posibilidad de definir un subsidio para compensar un eventual incremento en el precio de la gasolina para el gremio de los taxis.

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, manifestó que la decisión definitiva se tomará cuando el presidente Gustavo Petro regrese de las Naciones Unidas.

Le puede interesar: Desde noviembre bajarán las tarifas de energía eléctrica en Colombia

"Nos ha quedado claro que el aumento generalizado de la gasolina lo será para todos los sectores y en materia del diésel, lo que es gas y ACPM, no tendrán incrementó", explicó.

El Gobierno Nacional ha creado un escenario de diálogo con los pequeños transportadores de taxis, servicio público y motociclistas, para efectos de determinar si se establece un subsidio, una compensación a ese incrementos de los valores del combustible.

El presidente Petro había anunciado que el precio de la gasolina tendría un aumento ya que el Fondo para la Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) presenta un hueco fiscal de diez billones de pesos por trimestre.

Lea aquí: SuperServicios advierte que 18 empresas incumplieron medidas por impacto económico de la pandemia

En cuanto hace a las motos, la propuesta que inicialmente se está planteando es una reducción del valor del SOAT, que compensa ese nivel y en lo que hace a los taxis y transportadores, pues la propuesta es que nosotros conformamos una mesa de trabajo para escuchar propuestas y alternativas.

"No hemos dicho que el Gobierno se cierre a cualquier negociación, al no establecer unos subsidios, sino que por el contrario, la invitación es a no hacer un caos en este tema y estar enviando un mensaje equivocado", dijo Reyes.

El pasado mes de junio se había anunciado que bajo la administración del presidente Gustavo Petro, se tendría que volver a entregar más subidas de los combustibles.