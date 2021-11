Gobierno pidió archivar proyecto de ley que busca eliminar el 4x1.000

Luego de presentarse la ponencia por parte de la representante a la Cámara por el partido Verde, Katherine Miranda, de la eliminación del impuesto del 4x1.000 que se haría de forma gradual hasta el 2026, la cual incluye un impuesto del 2% a las personas que devenguen sueldos de más de 25 millones de pesos, el Gobierno dijo no a este proyecto.

El Ministerio de Hacienda señaló que no es viable para la nación, teniendo en cuenta que el costo total de ganancias que deja de recibir el país es de 5,2 billones de pesos anuales, cuando el total del recaudo por el impuesto del 4x1.000 supera los $7,3 billones.

En un comunicado emitido por el viceministro técnico Jesús Antonio Bejarano, señala que no hay las suficientes garantías de financiamiento para cubrir la alta demanda económica que genera este impuesto y que lo propuesto por Miranda, únicamente cubriría la demanda de la mitad de los ingresos del 4x1.000, por lo que pondría en riesgo las finanzas públicas.

"La eliminación del impuesto, también dejaría un incremento leve al impuesto de renta, en la medida en que los contribuyentes no tendrían deducciones equivalentes al 50% del pago del mismo. Así las cosas, la propuesta traería consigo un impacto negativo en las finanzas de la nación", resalta el documento, que además aclara que poner impuesto a las personas que obtengan salarios superiores a los 25 millones de pesos, también estaba suscrito en la reforma tributaria que había presentado el exministro Alberto Carrasquilla, y que generó el descontento de los colombianos.

No obstante, el documento estima que crear este nuevo impuesto puede llegar a ser inconstitucional "por no superar la expectativas de juicio de contradicción no específica, el juicio de la no discriminación, y el presupuesto de motivación, lo que ahondaría más una sostenibilidad fiscal de las finanzas de la nación. Teniendo en cuenta que el país enfrentaría un escenario sin el gravamen de movimientos financieros al impuesto propuesto", dice el escrito.

Ante esta situación, no solo se mostró el desacuerdo sino que además se hizo la solicitud, para que el proyecto de ley fuera archivado, recordando que ya fue aprobado el primero de cuatro debates en el Congreso.

Por otra parte, Miranda reaccionó ante este suceso en su cuenta oficial de Twitter, donde manifestó su descontento por esta decisión, y dijo que seguirá trabajando para llevar a cabo esta ley que busca beneficiar a todos los colombianos.