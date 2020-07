Gobierno trabaja en proyecto de ley para aumentar impuestos verdes en Colombia

El Gobierno Nacional avanza en la redacción de una iniciativa legislativa para que se aumenten los impuestos verdes en Colombia a través de un proyecto denominado ‘Ley de Crecimiento Sostenible’.

El viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, afirmó que el crecimiento económico en el país debe ser incluyente tanto del lado de la economía verde, como desde las fuentes tradicionales , como la industria extractiva y minera.

Cifras del Ministerio de Hacienda indican que actualmente los tributos verdes aportan 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 6 billones de pesos, mientras que otros países desarrollados y que se han esforzado en este aspecto recaudan el 2,7% del PIB, más de 20 billones de pesos anualmente.

“Unos impuestos verdes no con un ánimo de recaudo porque no es lo que estamos buscando, sino para generar incentivos para que las empresas cambien su forma de producir, para que las empresas entiendan que si hacen unas inversiones para hacer un producción más limpia y más sostenible, no generen los impuestos”, señaló el alto funcionario.

Londoño agregó que Colombia debería avanzar en un impuesto a las emisiones que genera el carbón, a pesar de que este sea uno de los principales productos exportados por la Nación, “tenemos que en el mediano plazo generar los incentivos para que ese carbón sea más limpio, que las personas que lo producen o las que lo consumen tengan una responsabilidad de compensar esas emisiones a través de inversiones”.

Otro de los frentes en los que se enfocará la iniciativa es en el consumo, pues tener una matriz energética limpia en el país ha llevado a la industria y a las familias colombianas a hacer un uso ‘irracional’ de los bienes naturales con los que cuenta el país.

Igualmente, señaló que se buscará racionalizar los subsidios en el país, como el de los combustibles.