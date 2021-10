Gremios esperan que tasa de desempleo cierre en cerca de 10% en 2021

El sector privado espera que con los avances de la reactivación económica, Colombia cierre con una tasa de desempleo por debajo o cerca del 10% al finalizar el 2021.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, Jaime Alberto Cabal, manifestó que “ojalá podamos cerrar el desempleo en una cifra de 10% si se mantiene la tendencia de crecimiento de las ventas, sí no hay restricciones por covid-19, sí no hay cierres, sí no hay paros nacionales o bloqueos”.

A su paso, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), explicó que, “de manera que tenemos en este momento una situación en la cual la tendencia nos permite imaginar que, si seguimos así, seguramente vamos a poder lograr el objetivo de por lo menos estar a tasas de 2019, que no eran buenas, pero sí eran mejor que las que nos dejó la pandemia”.

“Ojalá podamos seguir trabajando para poder recuperar esos indicadores para Colombia, para la sociedad, para nuestras familias y poder alcanzar un desempleo por debajo”, agregó.

Por otra parte, Cabal mencionó que “aunque no hay cifras oficiales del Dane ni tampoco se han procesado las del gremio, la dinámica del comercio en septiembre va a cerrar con una tendencia al alza en las ventas”.

“Se confirma que la recuperación que viene desde junio, en septiembre también se mantendrá. Sin embargo, hemos observado que a raíz del anuncio de las jornadas de los días sin IVA que se desarrollarán en el país, los sectores de tecnología, electrodomésticos, ropa y calzado se han contraído un poco, pero los demás sectores sí vienen creciendo”, aseguró el presidente de Fenalco.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en agosto el desempleo siguió cediendo en el país y bajó a 12.3% frente al 16,8 %, registrado en agosto de 2020, la más baja que se ha registrado en medio de la pandemia.

Según la entidad, en el séptimo mes del año se recuperaron dos millones de empleos, es decir, que 21.7 millones de personas estaban ocupadas frente a 19.3 millones en agosto de 2020. Esto significa un crecimiento de 10.1% frente a la población ocupada hace un año.