Grupo Éxito anuncia pagos anticipados a proveedores por aislamiento obligatorio

El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, anunció que anticipará los pagos a los 867 proveedores de la compañía, como una medida para contrarestar los efectos económicos que pueda tener el aislamiento obligatorio en el país por cuenta de la expansión del coronavirus.

En diálogo con RCN Radio, el empresario dijo: "A la totalidad de nuestros productores-proveedores, que son micro compañías, pequeñas y medianas, que son 867 proveedores de la compañía, vamos a anticipar los pagos del primero y del 15 de abril. Se los vamos anticipar el día 23 y 24; esto implica un pago aproximado de 60.000 millones de pesos".

También se refirió al compromiso acordado entre las grandes mayoristas para no incrementar el precio de los alimentos. No obstante, aclaró: "Nosotros hicimos un compromiso de no incrementar precios que no respondieran a precios que estamos recibiendo de la cadena de abastecimiento".