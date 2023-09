Grupo Éxito invertirá en sus tiendas; Carulla y Rappi serán beneficiados

El Grupo Éxito es una de las cadenas de supermercados más famosas en Colombia e incluso, tiene un gran reconocimiento a nivel mundial.

En medio de su objetivo por fidelizar a sus clientes y llegar a todos los rincones del país, el presidente de la compañía, Carlos Mario Giraldo, anunció la apertura de nuevas tiendas en el país, plan que hace parte de las millonarias inversiones que hace la empresa y planea seguir haciendo en 2024.

En el marco del evento de toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que se llevó a cabo este 20 de septiembre, el empresario confirmó que se van a "invertir unos US$ 125 millones, de los cuales US$ 100 millones serán en Colombia, US$ 20 millones en Uruguay y US$ 5 millones en Argentina”.

Asimismo, explicó que lo ideal con su plan de expansión, además de dar apertura a 5 tiendas nuevas del 'Exito en Colombia, es abrir nuevas tiendas de Surtimayoristas. Esto con el objetivo de completar 50 en el territorio nacional.

Por otro lado, abrirá un hipermercado en Girardot, Cundinamarca, y cuatro puntos más en la isla de San Andrés, que empezarán a operar a finales de año.

Con los Surtimayoristas que esperan abrir al público, convertirán los 'Exito' a 'Éxito Wow' y los Carulla en Freshmarket.

"Abriremos tiendas Carulla en ciudades intermedias de Colombia y vamos a ingresar de la mano de Rappi con la opción Turbo, que ya supera los 16 millones de despachos a domicilio”, señaló el presidente de la compañía.

En este sentido, la compañía prevé empezar obras del centro comercial Azul Arenas en Cartagena en el segundo semestre de 2024.