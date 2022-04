Gustavo Petro aún no atiende el llamado de los empresarios: Consejo Gremial

Este lunes, el Consejo Gremial Nacional (CGN) que representa a los 30 empresarios más representativos del país se reunieron con el candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo.

Entre los temas que hablaron se destacaron: las reformas estructurales, la lucha contra la corrupción, la creación de empleo, el medioambiente y la educación.

Sin embargo, el presidente del CGN, Jaime Alberto Cabal, señaló que el único candidato que no ha dado respuesta al llamado que están haciendo los empresarios es Gustavo Petro.

“Nosotros le hemos enviado la comunicación y le hemos realizado un seguimiento, pero esperamos que su respuesta sea positiva porque este diálogo es muy constructivo para el país. Estamos a la espera de una respuesta del candidato Gustavo Petro que hasta ahora no se ha pronunciado, no ha dicho si va a asistir o no a esta invitación abierta”, aseguró.

Asimismo, dijo que “el jueves 21 de abril nos vamos a reunir con la candidata Ingrid Betancourt. Estamos reagendando con John Milton Rodríguez porque este martes vamos a tener una reunión muy importante con el ministro de Defensa, Diego Molano, entonces tuvimos que aplazarla”.

Sobre el encuentro con Fajardo, el presidente del Consejo mencionó que “hay un ambiente de tranquilidad con el candidato Fajardo. Nosotros hemos planteado nuestro interés por preservar la democracia, la libertad económica, de generar un desarrollo social y sostenible, que se luche contra la pobreza y la corrupción y Fajardo se identifica con eso y genera tranquilidad”.

“Por supuesto hay diferencias en temas tributarios, en temas de desarrollo y de las prioridades del país, pero el candidato genera tranquilidad al sector productivo del país”, agregó.

A su turno, Sergio Fajardo se pronunció sobre las reformas que impulsaría en su Gobierno: “Presenté la propuesta de modelo de desarrollo productivo para Colombia. Tenemos un modelo mediocre en el sentido de que Colombia tiene unos niveles de desigualdad, de pobreza y desempleo que no merecemos como país. En las reformas vamos en orden. Primero la reforma tributaria y tenemos que empezar a generar empleo rápido con la capacidad que tiene la economía colombiana”.

A renglón seguido dijo que “nosotros vamos generar 1.5 millones de empleos, vamos a formalizar un millón de empresas en Colombia, vamos a crear y fortalecer 100.000 empresas con herramientas de tipo tecnológico”.

“La primera reforma es la tributaria porque necesitamos recursos. En la medida en que generemos empleo podemos pensar en la laboral. La pensional es una tarea que tenemos pendiente, pero vamos en orden”, dijo Fajardo.

Adicionalmente, el candidato se refirió a la necesidad de que los candidatos se reúnan con los empresarios “estos encuentros son necesarios. Son urgentes porque tenemos que convocar a Colombia a conversar y el sector empresarial es fundamental para el desarrollo del país”, indicó.

“Los que tenemos esa vocación de convocar sectores, que sabemos concertar y construir no tenemos ningún problema. Y lo necesita Colombia, porque la gente tiene miedo por la inseguridad y tiene rabia. Y eso requiere vocación por concertar”, concluyó el candidato.